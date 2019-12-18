В Красноярском крае инспекторы ГИБДД пригрозили штрафами перевозчикам елок

СЕГОДНЯ 04:43 2019-12-18T04:43:50+03:00

Все, у кого нет разрешения, – под административную статью

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В Красноярском крае инспекторы ГИБДД выйдут на особое патрулирование дорог: они будут проверять автомобили, перевозящие срубленные ели. У водителей на них должна быть разрешительная документация.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, по закону заготавливать ели и деревья других хвойных пород для новогодних мероприятий могут только предприниматели на основании договора купли-продажи. То есть сначала проводится аукцион, затем победитель торгов получает права на заготовку елей. Или такое право имеют лесничества в рамках выполнения государственных заданий. При этом вырубка может проходить только в период с 1 по 31 декабря на лесных участках, где не требуется сохранение подроста и насаждений.

Штрафы за незаконную рубку новогодних елей:

- для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей

- для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей

- для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч.

Если причиненный ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2-х лет и выплатой штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU