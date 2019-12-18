В мэрии рассказали, как в Красноярске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы

СЕГОДНЯ 04:30 2019-12-18T04:30:11+03:00

А также в день открытия елки и на Рождество

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Одним из самых актуальных вопросов в праздники для многих красноярцев является транспортный: как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь. Ведь многим захочется побывать на главной городской елке, где будет проходить масштабное праздничное мероприятие. А когда нет собственной машины и услуги такси дороги? Да и поймаешь ли такси в эту ночь?

Для такого случая есть решение. В мэрии рассказали о графике работы общественного транспорта в праздничные дни. Так, в день открытия главной городской елки на острове Татышев 25 декабря будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах, проходящих по острову Татышеву, при этом сократится интервал между автобусами.

31 декабря с 23.00 до 3.30 часов утра будут ходить 14 маршрутов из разных районов города с интервалом в 30 минут. С 1 по 8 января весь городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня. В ночь с 6 на 7 января 2020 года дополнительно организуют четыре бесплатных автобусных маршрута от храма Рождества Христова и один маршрут – от Свято-Успенского мужского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU