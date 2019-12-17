2019-12-17T14:45:56+03:00
Общество

Алиса теперь консультирует абонентов Tele2

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил еще один навык для Алисы – виртуального ассистента «Яндекса». Она по команде вызывает цифрового помощника Tele2, который ответит на популярные вопросы абонентов. Умный ассистент с помощью технологий машинного обучения может обсудить более 900 вопросов на 34 темы. Так компания расширяет каналы поддержки в онлайн-пространстве и отвечает на запрос «цифровой» аудитории, предпочитающей инновационные сервисы.

Tele2 «обучила» виртуального ассистента «Яндекса» новому навыку. Запуск виртуального помощника на основе технологий искусственного интеллекта – это новый этап в развитии цифрового обслуживания в компании, созданный в дополнение к чат-боту, мессенджерам и диалогам в соцетях. Прежде Алиса находила потерянный телефон по специальной команде, а теперь вызывает виртуального помощника: он отвечает на популярные вопросы пользователей и обучается по мере «общения» с собеседниками.

Работа на базе нейросети позволяет помощнику постоянно совершенствоваться. Уже на этапе тестирования он умеет отвечать на 900 вопросов. Виртуальный ассистент консультирует по таким темам, как параметры тарифа, проверка баланса, адрес ближайшего офиса, возможность делиться гигабайтами, проверка списка платных услуг, обслуживание в роуминге и многое другое.

Сервис запущен в тестовом режиме и уже сейчас доступен всем клиентам. К виртуальному помощнику могут обратиться даже абоненты других операторов – встроенный в Алису цифровой помощник ответит на вопросы о переходе в Tele2 по MNP.

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