В Красноярске с нового года подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-17T14:24:38+03:00

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В министерстве тарифной политики красноярского края определились с ценой проезда в трамваях и троллейбусах – ее поднимут с 19 до 22 рублей. Произойдет это после Нового года. Решение вступит в силу 5 января 2020 года.

Добавим, что в этом году власти повысили стоимость проезда в автобусах – с 22 до 26 рублей. Этому предшествовали долгие споры с перевозчиками, которые заявляли, что текущая цена далека от рыночной и не оправдывает вложений, а предприятия работают себе в убыток.

Также стоит отметить, что подвижной состав электротранспорта в городе морально устарел. В мэрии говорили о тотальной замене парка троллейбусов и трамваев. Планировалось приобретение 30 троллейбусов и 10 трамваев, однако после покупки одного троллейбуса дело застопорилось. Подрядчик, который должен был поставить троллейбус в Красноярск, разорился - им занимается ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU