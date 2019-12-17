2019-12-17T13:04:57+03:00
Происшествия

Дважды возвращался к жертвам. Педофил в Хакасии заманил в машину 3 девочек и надругался над ними

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Педофила ждет судПедофила ждет судФото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующий случай с тремя маленькими девочками произошел в Абакане (Хакасия). 38-летний мужчина практически в центре города обманом заманил в машину детей и надругался над ними. В ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудили в отношении него уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Случилось все минувшим летом, 25 августа. Мужчина выискивал жертв. Припарковался возле детской площадки у одной из многоэтажек и стал ждать. Примеетив девчонок, заманил в машину.

- С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние детей в силу их возраста, совершил в отношении трех девочек 8-ми, 9-ти и 10-ти лет иные действия сексуального характера, тем самым нарушив нормальное физиологическое и психическое развитие, нравственное формирование личности несовершеннолетних, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

На этом педофил не остановился. На следующий день он вернулся. Увидев тех же самых девочек 8 и 9 лет, повторил насилие. Теперь мужчину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дважды возвращался к жертвам. Педофил в Хакасии заманил в машину 3 девочек и надругался над ними
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