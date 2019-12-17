2019-12-17T12:29:57+03:00
Общество

В Красноярске прекращен отлов бездомных собак. Временно

«Бездомный пес» и «Сибирь» больше пока не принимают заявок
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пока отлов приостановленПока отлов приостановленФото: Мария ЛЕНЦ
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Отловом бездомных животных в Красноярске на текущий момент никто не занимается. Рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Алена Петина из зоозащитной организации «Бездомный пес» - именно эта компания занималась отловом и стерилизацией безддомных животных в городе. Был и второй подрядчик - «Сибирь».

- Контракты, насколько я знаю, закрыты и у «Бездомного пса» и у «Сибири». Так что пока отловом никто не занимается.

В департаменте городского хозяйства администрации Красноярска ситуацию назвали типичной для конца года в городе. В ближайшее время обещают решить вопрос и не оставлять город на новогодние праздники без отловщиков. Предполагается заключение контракта на короткий период.

Напомним, ситуация с отловом бездомных животных обострилась после шокирующего нападения собак на ребенка в Черемушках. Мальчика едва отбили от разъяренных животных. Ему пришлось сделать несколько операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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