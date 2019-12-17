Нашли место забоя и туши. В Красноярском крае поймали браконьера с мертвыми косулями

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-17T09:57:12+03:00

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Инспектор Охотнадзора, проверяя территорию, неподалеку от Знаменки (Минусинский район) обнаружил место забоя косуль и браконьера, который охотился на животных незаконно, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Инспектор не дал 44-летнему браконьеру сбежать с места преступления и вызвал полицию.

- Не имея лицензии на охоту, мужчина застрелил из зарегистрированного ружья животных, охота на которых запрещена на территории лесной зоны, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой полиции. - Ущерб составил 80 тысяч рублей. С места происшествия изъято две туши и шкуры животных, а также охотничий нож.

В отношении браконьера, который, к слову, ранее уже был судим, возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК России (Незаконная охота). Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU