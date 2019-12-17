Спасла от мошенников. Сотрудница банка не дала бабушке отправить 100 000 рублей аферистам

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-17T09:52:24+03:00

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Редко, но такое случается. В Железногорске сотрудница одного из банков удержала пожилую женщину, которая собиралась отправить 100 000 рублей телефонным мошенникам, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Классический случай «развода» аферисты пытались провернуть на днях.

На телефон жительницы Железногорска позвонили. Мужчина представился сотрудником полиции и сказал: «Ваш сын попал в страшное ДТП». По словам лже-полицейского, чтобы избавить сына от проблем с законом надо было перевести на номер телефона деньги. Шокированная новостями о сыне старушка подалась в ближайшее отделение банка, снимать деньги.

- Оператор банка заметила, что пожилая женщина очень подавлена, и стала расспрашивать ее о том, кому предназначается крупная денежная сумма, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в пресс-службе краевой полиции. - Узнав обстоятельства, которые предшествовали обращению женщины в банк, оператор и руководитель отделения помогли потерпевшей связаться с сыном, который объяснил, что с ним все в порядке. После этого сотрудницы банка связались с полицией.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК России (Мошенничество). Сотрудницам банка полицейские вынесли благодарность. Кроме того, решается вопрос о денежной премии для женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU