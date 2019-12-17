2019-12-17T09:52:24+03:00
Происшествия

Спасла от мошенников. Сотрудница банка не дала бабушке отправить 100 000 рублей аферистам

В Железногорске телефонные мошенники пытались «развести» пожилую женщину
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Полиция вынесла благодарность операционисту банкаПолиция вынесла благодарность операционисту банкаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Редко, но такое случается. В Железногорске сотрудница одного из банков удержала пожилую женщину, которая собиралась отправить 100 000 рублей телефонным мошенникам, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Классический случай «развода» аферисты пытались провернуть на днях.

На телефон жительницы Железногорска позвонили. Мужчина представился сотрудником полиции и сказал: «Ваш сын попал в страшное ДТП». По словам лже-полицейского, чтобы избавить сына от проблем с законом надо было перевести на номер телефона деньги. Шокированная новостями о сыне старушка подалась в ближайшее отделение банка, снимать деньги.

- Оператор банка заметила, что пожилая женщина очень подавлена, и стала расспрашивать ее о том, кому предназначается крупная денежная сумма, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в пресс-службе краевой полиции. - Узнав обстоятельства, которые предшествовали обращению женщины в банк, оператор и руководитель отделения помогли потерпевшей связаться с сыном, который объяснил, что с ним все в порядке. После этого сотрудницы банка связались с полицией.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК России (Мошенничество). Сотрудницам банка полицейские вынесли благодарность. Кроме того, решается вопрос о денежной премии для женщин.

АКТУАЛЬНО

Эксперты рассказали, на сколько подорожал новогодний стол

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске прекращен отлов бездомных собак. Временно
Нашли место забоя и туши. В Красноярском крае поймали браконьера с мертвыми косулями
Спасла от мошенников. Сотрудница банка не дала бабушке отправить 100 000 рублей аферистам
ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных
Эвакуировали более 500 человек. Ученики случайно подожгли школу в Хакасии
Авиакомпанию оштрафовали за прием на работу стюардессы из бывших налоговиков
Житель Красноярска прошел километр со сломанным позвоночником, сбегая от наркологов
Коррозия металла: дептранс показал самые позорные автобусы Красноярска
«Не топчемся на месте»: улицы Красноярска впервые начали пылесосить зимой
Дедушка с инсультом не смог открыть дверь жене: спасатели добирались до него через окно
Красноярцев призвали пересесть на автобусы на время ЧР по фигурному катанию
В Красноярске с января на 7,5 процентов вырастет минимальная зарплата
Сервисный и туристический центры на Столбах закроют на все праздники
Бездомный дедушка, которого отказались забирать в приют, умер прямо в подъезде
В Красноярске таксисту пробил голову пассажир
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
400 бесхозных сетей нашли в Красноярске
Новая остановка с видовкой появилась у городской электрички в Красноярске
Стала известна личность педофила, растлившего 36 девочек в Красноярском крае
Красноярцам рассказали, как накрыть новогодний стол на 5 тысяч рублей
«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске
Пушку с Караульной горы Красноярска отправили на ремонт
Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Молодой бесправник всмятку разбил о столб машину с людьми
10 лет строгого режима получил лидер межнациональной ОПГ в Красноярском крае
Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения