2019-12-17T09:06:15+03:00
Экономика

ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных

Банк ВТБ применил новую технологию автоматического распознавания и ввода паспортных данных при обслуживании физических лиц
Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Технология позволяет совместить процесс сканирования документа, его автоматического распознавания и заполнения клиентских данных в учетных системах банка. Таким образом, время обслуживания клиента удалось сократить в среднем на 1,5 минуты. Инициатива была разработана в рамках проведения цифровой трансформации банка и соответствует главной стратегической задаче – клиентоориентированности.

Проект по автоматическому распознаванию паспортов реализован на базе платформы ABBYY FlexiCapture и охватывает всю сеть банка, которая превышает 1,5 тысячи офисов.

«Динамично развивающийся рынок ежедневно формирует тенденцию перехода от ручных операций к автоматизированным процессам. В эпоху цифровизации и роботизации в сфере банковского обслуживания внедренная технология – важный шаг к сокращению трудозатрат и улучшению обслуживания. ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории – в течение трех лет мы намерены перевести 100% сервисов для физических лиц в онлайн-каналы», – прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

Автоматизированный процесс распознавания паспортных данных позволит избежать ошибок при вводе данных вручную, повысить лояльность клиентов за счет улучшения качества и скорости обслуживания и оптимизировать банковские процессы.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске прекращен отлов бездомных собак. Временно
Нашли место забоя и туши. В Красноярском крае поймали браконьера с мертвыми косулями
Спасла от мошенников. Сотрудница банка не дала бабушке отправить 100 000 рублей аферистам
ВТБ внедрил технологию автораспознавания данных
Эвакуировали более 500 человек. Ученики случайно подожгли школу в Хакасии
Авиакомпанию оштрафовали за прием на работу стюардессы из бывших налоговиков
Житель Красноярска прошел километр со сломанным позвоночником, сбегая от наркологов
Коррозия металла: дептранс показал самые позорные автобусы Красноярска
«Не топчемся на месте»: улицы Красноярска впервые начали пылесосить зимой
Дедушка с инсультом не смог открыть дверь жене: спасатели добирались до него через окно
Красноярцев призвали пересесть на автобусы на время ЧР по фигурному катанию
В Красноярске с января на 7,5 процентов вырастет минимальная зарплата
Сервисный и туристический центры на Столбах закроют на все праздники
Бездомный дедушка, которого отказались забирать в приют, умер прямо в подъезде
В Красноярске таксисту пробил голову пассажир
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
400 бесхозных сетей нашли в Красноярске
Новая остановка с видовкой появилась у городской электрички в Красноярске
Стала известна личность педофила, растлившего 36 девочек в Красноярском крае
Красноярцам рассказали, как накрыть новогодний стол на 5 тысяч рублей
«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске
Пушку с Караульной горы Красноярска отправили на ремонт
Сопернику Дениса Лебедева в Красноярске подарили варежки и шапку
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Молодой бесправник всмятку разбил о столб машину с людьми
10 лет строгого режима получил лидер межнациональной ОПГ в Красноярском крае
Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения