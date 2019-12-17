2019-12-17T09:05:45+03:00
Происшествия

Эвакуировали более 500 человек. Ученики случайно подожгли школу в Хакасии

ЧП случилось в школе №5, в Черногорске
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эвакуация в школе Черногорска Фото: соцсетиЭвакуация в школе Черногорска Фото: соцсети
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Пожар случился в школе №5 Черногорска (Хакасия) в понедельник, 16 декабря. Произошло все в первой половине дня, когда в школе полным ходом шли занятия. Занялся огонь в тамбуре, на первом этаже здания - запах гари и дым мигом расползлись по всем этажам школы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Хакасии, на момент прибытия пожарных расчетов горел утеплитель труб и эвакуационная дверь. Учителя отреагировали моментально. Буквально в считанные минуты они вывели из здания 508 учеников. Успел эвакуироваться педсостав – 38 человек.

На тушение прибыли 8 единиц техники и 28 пожарных, которые также оперативно погасили пламя. Произошло это в 12.30 по местному времени. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Позднее выяснилось, что причиной пожара стала… детская шалость. Конечно, ученики не хотели поджигать школу – все вышло случайно. Благо – никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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