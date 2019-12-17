2019-12-17T08:12:45+03:00
Общество

Житель Красноярска прошел километр со сломанным позвоночником, сбегая от наркологов

Мужчину доставили в травматологию [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сейчас мужчина проходит лечениеСейчас мужчина проходит лечениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Тело мужчины обнаружила у первого подъезда жительница многоэтажки по Западной,14 в Кировском районе Красноярска. Произошло все еще в начале ноября, около 15.00. Мужчина лежал, не подавая ни малейших признаков жизни. При этом женщина знает жителей своей многоэтажки и с уверенностью могла сказать – это не один из них. Но как здесь оказался? Испуганная красноярка вызвала «скорую» и полицию. Медики сообщили, что мужчина жив. А в полиции позднее выяснили детали его истории.

Как сообщил «Комсомольской правде» -Красноярск собственный источник, пострадавший оказался 61-летним жителем одного из соседних домов.

- В тот же день он упал из окна третьего этажа. Пояснил, что сбегал из наркологии, - рассказал источник.

Добавим, что ближайшее наркологическое отделение находится в поликлинике №3 – она в километре от места, где нашли без сознания мужчину со сломанным позвоночником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Красноярска прошел километр со сломанным позвоночником, сбегая от наркологов
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