«Не топчемся на месте»: улицы Красноярска впервые начали пылесосить зимой

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-17T06:47:45+03:00

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В Красноярске на уборку улиц вышел пылесос Scandia, сообщает в своем Инстаграме мэр города Сергей Еремин. Это, к слову, первый опыт уборки дорог пылесосом в зимний период времени. В этом году зима теплая, поэтому власти и рискнули вывести на улицы дополнительно и эту технику: щетки пылесоса вертятся под разными углами и помогают эффективнее очищать улицы от грязи, пишут Городские новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/750086" frameborder="0"></iframe> Уборка улиц пылесосами.Видео: Инстаграм Сергея Еремина

- Не топчемся на месте, продолжаем улучшать качество уборки дорог, - говорит Еремин о пылесосе. - Он ювелирно убирает снежно-пылевую грязь около бортового камня, доставая ее из всех углов. Погода позволяет, поэтому работаем пылесосами. Применять такие машины будем при минимальных минусовых температурах. Держим пунктик на чистоте!

Добавим, что уборка улиц в этом году – одна из самых обсуждаемых в Красноярске тем. Долгое время горожане определялись с выбором: песчано-гравийная смесь или новый реагент, - о нем даже была создана петиция. Однако депутаты Заксобрания и ГИБДД поддержали применение реагента.

ИСТОЧНИК KP.RU