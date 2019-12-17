2019-12-17T06:12:51+03:00
Общество

Дедушка с инсультом не смог открыть дверь жене: спасатели добирались до него через окно

Жителя Шарыпово пришлось госпитализировать
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчину удалось спастиМужчину удалось спастиФото: Мария ЛЕНЦ
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86-летний житель Шарыпово не смог отпереть дверь своей жене. Пришлось вызывать подмогу, сообщает КГКУ «Спасатель». Произошло все накануне днем в многоэтажке на улице 6-й микрорайон. Супруга мужчины вышла из дому по делам. Тот заперся. А когда женщина вернулась, на ее стук и звонки никто уже не реагировал. Естественно, женщина позвонила детям и родственникам, на место ЧП вызвали полицию, медиков и спасателей.

- Мужчина обнаружен лежащим на полу, инсульт, передан службе «03», - кратко сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель».

К слову, ни родственники, ни полиция, ни спасатели вскрывать дверь квартиры не стали. Добираться до мужчины пришлось через окно с помощью автовышки. После того, как квартиру открыли, врачи госпитализировали пожилого пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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