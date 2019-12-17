2019-12-17T05:53:24+03:00
Общество

Красноярцев призвали пересесть на автобусы на время ЧР по фигурному катанию

Ожидается, что соревнования посетят около 30 000 зрителей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Платинум АренаПлатинум АренаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев призвали пересесть на автобусы на время чемпионата России по фигурному катанию. Напомним, пройдет он с 26 по 29 декабря в Платинум Арене. Парковка у спорткомплекса при этом рассчитана лишь на 1 600 машин, а количество зрителей – 7 000. В связи с этим организаторы просят горожан и гостей Красноярска приезжать выступления любимых фигуристов пораньше и, желательно, на автобусах.

К слову, бесплатных шаттлов, как это было во время Универсиады, не будет. А вот количество городских автобусов на Николаевском и Свердловской решено увеличить. К слову, добраться до Платинум Арены можно и электричкой, удобная платформа находится в непосредственной близости к спорткомплексу.

Напомним, несколько дней назад организаторы представили медали чемпионата России по фигурному катанию. Они изготовлены из ювелирного сплава, палладия, а напыление сделано из родия и золота 585 пробы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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