В Красноярске с января на 7,5 процентов вырастет минимальная зарплата

СЕГОДНЯ 04:38 2019-12-17T06:43:05+03:00

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В правительстве Красноярского края сообщили, что с января жителей региона ждет рост минимальной заработной платы – на 7,5 процентов. В денежном выражении сумма составит 19 408 рублей – для жителей Красноярска и близлежащих территорий. Северяне, конечно, будут получать большую минимальную зарплату, поскольку трудятся в более сложных климатических условиях. На Таймыре и в Норильске размер минимальной оплаты труда составит 31 538 рублей.

По словам экспертов, рост минимальной зарплаты в крае составит в целом от 1 360 рублей до 2 210 рублей – достаточные средства на выравнивание заложены в бюджете Красноярского края..

Добавим, что МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в Красноярском крае рассчитывается с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате. Они предусмотрены за работу в особых климатических условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU