СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-16T15:25:39+03:00

Сервисный и туристический центры на Столбах закроют на все праздники. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сервисный и туристический центры на Столбах под Красноярском будут закрыты все новогодние праздники. Об этом сообщили на официальной странице национального парка:

- Уважаемые гости! Просим обратить внимание на режим работы туристического и сервисного центров на Перевале в новогодние праздники. Выходные дни: 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 января. Рабочие: 4 и 5 января. Туристический центр открыт с 11 до 17, сервисный с 11 до 18 часов. С 11 января работаем в обычном режиме.

Как оказалось, такой график не устраивает посетителей, о чем они активно высказываются в соцсетях:

- Очень-очень жаль, что центр не будет работать в самые нужные дни...

- Печально! Люди в праздничные дни пойдут погулять, отдохнуть от города, а погреться негде!

- Пора бы в эту ситуацию вмешаться городским властям! Так можно и «Бобровый Лог» закрыть, пусть работники отдыхают!

Отметим, что это далеко не первый случай. Туристический и сервисный центра на Перевале постоянно закрывают на время праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU