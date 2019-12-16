СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-16T15:01:12+03:00

Бездомный дедушка, которого отказались забирать в приют, умер прямо в подъезде.

Помощи так и не дождался

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В Абакане (Хакасия) бездомный старик, которого не стали забирать в приют, умер в подъезде. Об этом шокирующем случае рассказал newslab со ссылкой на местные СМИ.

Почти два месяца назад 73-летний мужчина лишился жилья, документов. И оказался на улице. Когда пришли холода, вынужден был поселиться в подъезде многоквартирного дома.

Обратился к соцслужбам, чтобы восстановить паспорт и оформить медзаключение о состоянии здоровья. Но документы опоздали. Через 45 дней жизни в подъезде дедушка умер.

Помощи, участия так и не дождался. Только после смерти пенсионера выяснилось: в Хакасии попросту нет такой нормы, чтобы регулировала оказание срочных социальных услуг. Поэтому люди, оставшиеся без документов и справки о состоянии здоровья, не могут рассчитывать на место в соцгостинице или пансионате для ветеранов.

Прокурор Хакасии направил главе республики требование о необходимости внести в закон изменения. Сейчас документ находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU