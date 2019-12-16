Бездомный дедушка, которого отказались забирать в приют, умер прямо в подъезде
В Абакане (Хакасия) бездомный старик, которого не стали забирать в приют, умер в подъезде. Об этом шокирующем случае рассказал newslab со ссылкой на местные СМИ.
Почти два месяца назад 73-летний мужчина лишился жилья, документов. И оказался на улице. Когда пришли холода, вынужден был поселиться в подъезде многоквартирного дома.
Обратился к соцслужбам, чтобы восстановить паспорт и оформить медзаключение о состоянии здоровья. Но документы опоздали. Через 45 дней жизни в подъезде дедушка умер.
Помощи, участия так и не дождался. Только после смерти пенсионера выяснилось: в Хакасии попросту нет такой нормы, чтобы регулировала оказание срочных социальных услуг. Поэтому люди, оставшиеся без документов и справки о состоянии здоровья, не могут рассчитывать на место в соцгостинице или пансионате для ветеранов.
Прокурор Хакасии направил главе республики требование о необходимости внести в закон изменения. Сейчас документ находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU