В Красноярске таксисту пробил голову пассажир

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-16T14:02:32+03:00

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В Красноярске пассажир такси пробил голову водителю. О нападении сообщил канал ТВК со ссылкой на очевидца ЧП.

Все случилось 14 декабря около магазина в жилом комплексе «Южный берег», это Свердловский район Красноярска. Свидетель (он сам работает в такси) заметил человека, державшего у головы окровавленное полотенце.

- Смотрю: это водитель такси. Стоит, за голову схватился, прикрывает рану полотенцем. Я подошел, стал спрашивать, что случилось. Оказалось, ему пробил голову чем-то вроде шашки пассажир. Я дождался, подъехала «скорая», за ней должна была появиться полиция, но я уже уехал. Все попало на камеры.

По информации полицейских, пострадавший подал заявление, начата проверка ЧП. В результате нападения таксист получит ушибленную рану головы.

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В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 43-летний мужчина приехал на вызов в Свердловский район. К нему в салон, на заднее сидение, подсели два молодых человека. Когда ехали по Матросова, один из пассажиров достал большой нож, а второй сорвал с шеи таксиста цепочку и стал требовать деньги (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU