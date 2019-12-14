2019-12-14T12:02:33+03:00
Общество

Где купить елку? В Красноярске открывается более 50 елочных базаров

Рассказываем, где и когда можно приобрести елочку или пихту, а также украшения и сувениры к Новому году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В воскресенье, 15 декабря, в Красноярске заработают елочные базары, сообщает администрация города. Здесь можно будет купить елку или пихту (уж кому что нравится) на любой вкус, а также сувениры, елочные игрушки и лапник. В мэрии говорят, что в этом году для торговцев подготовили 200 мест. Те, кто хочет продавать елки, должны заранее предоставить в районные администрации документы о том, что деревья срублены законно. К слову, купить елку можно будет до 31 декабря. Всего в городе 51 елочный базар.

Где купить елку?

Центральный район: исторический квартал на Горького-Бограда – с 10 по 31 декабря; Театральная площадь – с 20 по 31 декабря; Республики (Грибоедова – Шахтеров) – с 15 по 31 декабря;

Железнодорожный район: Бограда,134; Калинина, 2 в; Ломоносова,94; Менжинского, 10 а; Новосибирская, 7; Овражный; Северо-Енисейская, 44 – с 20 по 31 декабря;

Кировский район: Алеши Тимошенкова, 169;

Академика Павлова,35; Академика, Павлова,55; Западная, 3 г; Красраб, 88 б; Транзитная, 34; Щорса,31, 46 – с 15 по 31 декабря;

Ленинский район: Центральный, 2 – с 25 по 31 декабря;

Октябрьский район: Карбышева,6 а; Копылова,76 а; Крупской, 8; Ладо Кецховели,65 а; Мирошниченко,8; Можайского,5; Норильская, 1 д; Петра Словцова, 12 (на территории, прилегающей к остановке «Поликлиника»); Попова,14; Тотмина,35; Юшкова,8 – с 15 по 31 декабря;

Свердловский район: Красраб,129; Свердловская, 197; Семафорная, 123 – с 20 по 31 декабря;

Советский район: Авиаторов, 19, сквер 400-летия Красноярска; Взлетная,18; Воронова,29; Комсомольский,16; 9 Мая,14а,46, 51а-55; Мате Залке,5; Металлургов,27/29, 53/55; Молокова,3/1,19, 54; 60 лет Образования, 7 а (перед автостоянкой), 17; Новгородская, 3 а; Октябрьская, 2; Тельмана, 2, 30г, сквер Космонавтов – с 19 по 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Где купить елку? В Красноярске открывается более 50 елочных базаров
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