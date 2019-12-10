СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-10T06:32:18+03:00

Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Туве. Фото: МЧС по РТ, группа в соцсети.

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В поселке Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Тувы семья из четырех человек отравилась угарным газом. О ЧП сообщил начальник регионального ГУ МЧС Алексей Артемов на аппаратном совещании у главы республики, передают РИА Новости.

Среди пострадавших – двое детей, им 6 и 10 лет. Их состояние удовлетворительное, говорят врачи. Благо выжили все. Предварительная причина случившегося – неправильная эксплуатация печи.

К слову, за текущий год из-за нарушения правил безопасности при устройстве печного отопления произошло 120 пожаров, это 10% от общего числа в республике.

- Люди нарушают элементарные правила пожарной безопасности, - заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактических работ ГУ МЧС России по РТ Денис Шахов. - Основными причинами пожаров в отопительный сезон, являются нарушения правил эксплуатации печей и электрооборудования. Наряду с этим, бывают случаи, когда для обогрева помещения используют приборы вопреки указаниям в инструкции, не по их прямому назначению. Например, используют электрические плиты. Или самодельные обогреватели с открытой спиралью, которая, в случае соприкосновения с деревянными стенами или мебелью, неизбежно приведет к возникновению пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU