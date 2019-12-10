Холодную воду отключат в среду на 6 улицах Красноярска
В домах на шести улицах Октябрьского района Красноярска в среду, 11 декабря, отключат холодную воду. Это необходимо для проведения ремонта, сообщили в компании «КрасКом».
На улице Кравченко, 8 начались работы по починке водопроводных сетей, над которыми находится подпорная стена. Используется метод «труба в трубе» (когда в чугунную трубу продевают новую, из полиэтилена). Это позволит сохранить конструкцию подпорной стены.
Аварийный участок нужно вывести из схемы водоснабжения района, чтобы подавать холодную воду по временному водопроводу. Для его подключения в среду 11 декабря будет на время отключена вода.
КОНКРЕТНО
11 декабря с 9 утра до 7 вечера не будет холодной воды:
- на проспекте Свободный, 73,75А, 75Б, 75В, 75Ж;
- на улице Годенко,3;
- Кравченко, 2, 6, 8;
- Белорусской, 7, 9;
- Киренского, 65, 67, 69, 71, 87Б;
- Серова, 38.
Кроме того, понизят давление холодной воды в административных зданиях на Свободном,48 и Телевизорной,1 (строения с 1-го по 101-е).
Жителям нужно запастись питьевой водой. Также ее будут подвозить двумя автоцистернами с 13.00 до 15.30. Вот адреса:
Первый маршрут:
- Свободный, 73 с 13.00-13.30 -Свободный, 75А-75В с 13.30-14.00 - Свободный, 75Б-75Ж с 14.00-14.30 - Кравченко, 2 с 14.30-15.00 - Кравченко, 6-8 с 15.00-15.30
Второй маршрут:
- Киренского, 65-67 с 13.00-13.30 - Киренского, 69-71 с 13.30-14.00 - Серова, 38 с 14.00-14.30 - Годенко, 3 с 14.30-15.00 - Белорусская, 7-9 с 15.00-15.30
Дополнительная информация по номеру 211-39-63 (центральная диспетчерская служба #КрасКома).
ИСТОЧНИК KP.RU