СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-10T05:31:32+03:00

Холодную воду отключат в среду на 6 улицах Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В домах на шести улицах Октябрьского района Красноярска в среду, 11 декабря, отключат холодную воду. Это необходимо для проведения ремонта, сообщили в компании «КрасКом».

На улице Кравченко, 8 начались работы по починке водопроводных сетей, над которыми находится подпорная стена. Используется метод «труба в трубе» (когда в чугунную трубу продевают новую, из полиэтилена). Это позволит сохранить конструкцию подпорной стены.

Аварийный участок нужно вывести из схемы водоснабжения района, чтобы подавать холодную воду по временному водопроводу. Для его подключения в среду 11 декабря будет на время отключена вода.

КОНКРЕТНО

11 декабря с 9 утра до 7 вечера не будет холодной воды:

- на проспекте Свободный, 73,75А, 75Б, 75В, 75Ж;

- на улице Годенко,3;

- Кравченко, 2, 6, 8;

- Белорусской, 7, 9;

- Киренского, 65, 67, 69, 71, 87Б;

- Серова, 38.

Кроме того, понизят давление холодной воды в административных зданиях на Свободном,48 и Телевизорной,1 (строения с 1-го по 101-е).

Жителям нужно запастись питьевой водой. Также ее будут подвозить двумя автоцистернами с 13.00 до 15.30. Вот адреса:

Первый маршрут:

- Свободный, 73 с 13.00-13.30 -Свободный, 75А-75В с 13.30-14.00 - Свободный, 75Б-75Ж с 14.00-14.30 - Кравченко, 2 с 14.30-15.00 - Кравченко, 6-8 с 15.00-15.30

Второй маршрут:

- Киренского, 65-67 с 13.00-13.30 - Киренского, 69-71 с 13.30-14.00 - Серова, 38 с 14.00-14.30 - Годенко, 3 с 14.30-15.00 - Белорусская, 7-9 с 15.00-15.30

Дополнительная информация по номеру 211-39-63 (центральная диспетчерская служба #КрасКома).

ИСТОЧНИК KP.RU