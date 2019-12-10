Хостелы в квартирах Красноярска требует закрыть прокуратура

СЕГОДНЯ 05:08 2019-12-10T05:08:42+03:00

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Сразу несколько хостелов в Октябрьском районе Красноярска, приспособленных из обычных квартир, требует закрыть прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, вышло постановление правительства, запретившее оказывать в жилых домах гостиничные услуги. С тех пор выявлять хостелы в квартирах, сдающихся посуточно, начали массово.

Вот один из недавних примеров. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку исполнения жилищного законодательства при использовании квартир в многоэтажках. В итоге на улицах Годенко и Киренского было обнаружено несколько хостелов (их открыла компания «Жемчужина»).

- А это нарушает права граждан, проживающих в многоквартирном доме на благоприятные и безопасные условия проживания, - пояснили сотрудники ведомства.

Теперь прокурор района внес соответствующее представление. И вскоре хостелы в квартирах должны быть закрыты.

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…На эту историю я натолкнулся практически случайно - разговорился с соседом, который сдает свою квартиру посуточно.

- Смотри, что в мире делается, - сказал он и показал мне чат, где общаются его коллеги - переписываются, шлют друг другу голосовые сообщения. Оказывается, едва только высохли чернила на недавнем постановлении правительства РФ (том самом, которое наделало так много шума: о запрете оказывать гостиничные услуги в жилых домах), как прокуратура и полиция тут же выдвинулись в жилсектор. Выявлять хостелы в квартирах, сдающихся посуточно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU