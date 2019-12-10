2019-12-10T04:44:08+03:00
Общество

Пить и курить стали меньше в Красноярском крае

Люди избавляются от вредных привычек, но довольно медленно
Ася ЖУКОВА
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Пить и курить стали меньше в Красноярском крае.Пить и курить стали меньше в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярского края стали меньше курить и употреблять алкоголь. К таким выводам пришли эксперты РИА Новости, составившие рейтинг регионов, у которых меньше всего вредных привычек.

Учитывали несколько моментов: потребление спиртного и табака; количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения алкогольного/наркотического; смертность от отравления горячительными напитками; преступления, имеющие связь с наркотиками.

И вот, что получилось. Который год подряд самыми здоровыми регионами назвали Чечню, Дагестан и Ингушетию. Что касается нашего края, в 2017-м он попал на 56-е место из 85-ти возможных. Ну а в 2018-м переместился на 7 позиций вверх и занял 49-ю строку. То есть, как и большинство сибирских регионов, мы в «середняках».

А в Туве и Хакасии – другая ситуация. Второй год обе республики – в самом конце рейтинга, у них 75-е и 79-е место, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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