На Таймыре собираются перерабатывать оленину и поставлять в Иран и Турцию

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-09T15:23:00+03:00

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Глава Таймыра отчитался губернатору края о том, как в муниципальном районе реализуются программы развития туризма, ответственно ли недропользователи осваивают территорию, и какое количество доходов в бюджет поступит в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края. По словам Евгения Вершинина, в этом году на Таймыре зафиксировано рекордное количество недропользователей – 96. За всю историю Таймыра такого не было никогда. Более того, в плане налоговых и неналоговых поступлений – положительная динамика. В этом году Таймыр принесет в бюджет 8,9 миллиарда рублей – на 203 миллиона больше, чем в прошлом году. В следующем, по прогнозам специалистов, рост доходов будет еще значительнее – более 260 миллионов.

Кроме того, в муниципальном районе развивают домашнее оленеводство. А в следующем году даже планируют открыть технологическую линию по переработке до 5 000 голов ежегодно. Рынок сбыта – Таймыр и Норильск. Однако поставками заинтересованы также в Азербайджане, Турции и Иране. Развитие туризма - отдельная тема. Реализация комплексного проекта развития туриндустрии в Арктике в дальнейшем многократно увеличит поток туристов.

- Это очень большой проект, он выходит за рамки полномочий районной администрации. Я не исключаю, что в дальнейшем мы включим его в комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», чтобы объединить возможности края, муниципалитетов и частного бизнеса, – отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU