2019-12-09T13:56:38+03:00
Общество

В Красноярске заморозили проект платных парковок: грозят перезагрузкой

За текуший год оператор парковок перечислил в бюджет города... 44 тысяч рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пока можно не платитьПока можно не платитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска приостановили проект платных парковок, сообщает ТВК. Срок соглашения между администрацией и оператором проекта, компанией «Инфоком», истек 9 декабря. За парковку можно не платить, сообщили в мэрии. Правда, проект – при всем уважении к тем, кто его реализовывал, – сложно назвать рабочим. Платные парковки в Красноярске не прижились. Пока. Оборудование и программное обеспечение, согласно документам, теперь переходит в собственность администрации. А что это значит? Верно: проект ждет перезагрузка. Готовьтесь, красноярцы.

- Для возобновления проекта нужно уладить некоторые юридические вопросы не на уровне города, а на уровне края и федерации, - сообщает Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска. - Нужно сделать так, чтобы штрафы за неоплаченную парковку можно было выписывать оперативно по факту фото и видеофиксации, как это работает в других городах. Добавим, что за текущий год оператор парковок перечислил в бюджет города смешную сумму – 44 тысячи рублей. А вообще, за все время существования, - 700 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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