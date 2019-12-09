В Красноярске заморозили проект платных парковок: грозят перезагрузкой

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-09T13:56:38+03:00

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Власти Красноярска приостановили проект платных парковок, сообщает ТВК. Срок соглашения между администрацией и оператором проекта, компанией «Инфоком», истек 9 декабря. За парковку можно не платить, сообщили в мэрии. Правда, проект – при всем уважении к тем, кто его реализовывал, – сложно назвать рабочим. Платные парковки в Красноярске не прижились. Пока. Оборудование и программное обеспечение, согласно документам, теперь переходит в собственность администрации. А что это значит? Верно: проект ждет перезагрузка. Готовьтесь, красноярцы.

- Для возобновления проекта нужно уладить некоторые юридические вопросы не на уровне города, а на уровне края и федерации, - сообщает Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска. - Нужно сделать так, чтобы штрафы за неоплаченную парковку можно было выписывать оперативно по факту фото и видеофиксации, как это работает в других городах. Добавим, что за текущий год оператор парковок перечислил в бюджет города смешную сумму – 44 тысячи рублей. А вообще, за все время существования, - 700 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU