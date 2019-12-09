Преподаватель школы искусств признался в совращении 11-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-09T13:44:56+03:00

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Шок - преподаватель школы искусств в Красноярском крае оказался педофилом, он пытался склонить к интимной связи 11-летнюю ученицу, сообщает пресс-служба регионального Следкома. Произошло все в августе этого года. 27-летний мужчина выпил, полез в социальные сети. Во «ВКонтакте» он списался с жертвой и…

- Со своей персональной страницы направил своей 11-летней ученице текстовые сообщения развратного содержания, а также видеозапись, которая, согласно заключению эксперта, содержит порнографические материалы, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Против учителя-извращенца возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Мужчину тут же уволили из школы. Вину свою он, к слову, признал. Теперь его ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU