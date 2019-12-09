Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-09T12:19:33+03:00

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Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие Почта России и Банк ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.

Ключевая задача проекта – оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Первая партия оборудования будет доставлена в город в январе 2020 года.

Поставщиком и интегратором оборудования для АО «НЛТ» в единый производственный комплекс выступит компания SF Express, один из лидеров на рынке логистических услуг Китайской Народной Республики, обладающая огромным опытом реализации готовых решений для логистических центров. В рамках сотрудничества АО «НЛТ» и SF Express предусмотрен также ряд дополнительных сервисов, таких как автоматизация работы места международного почтового обмена (ММПО) с применением уже доказавших свою эффективность технологий, обучение персонала, установка конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также гарантийное обслуживание.

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