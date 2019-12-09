2019-12-09T12:19:33+03:00
Экономика

Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие Почта России и Банк ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.

Ключевая задача проекта – оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Первая партия оборудования будет доставлена в город в январе 2020 года.

Поставщиком и интегратором оборудования для АО «НЛТ» в единый производственный комплекс выступит компания SF Express, один из лидеров на рынке логистических услуг Китайской Народной Республики, обладающая огромным опытом реализации готовых решений для логистических центров. В рамках сотрудничества АО «НЛТ» и SF Express предусмотрен также ряд дополнительных сервисов, таких как автоматизация работы места международного почтового обмена (ММПО) с применением уже доказавших свою эффективность технологий, обучение персонала, установка конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также гарантийное обслуживание.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24