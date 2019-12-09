2019-12-09T12:05:52+03:00
Общество

Красноярцы жалуются на нашествие клещей в декабре

В Академгородке постоянно снимают паразитов с животных [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы жалуются на нашествие клещей в декабре Фото: ТВККрасноярцы жалуются на нашествие клещей в декабре Фото: ТВК
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Жители Красноярска жалуются на нашествие клещей – этой зимой от них нет покоя. Казалось бы, кругом снег – паразиты давно уже должны были уйти в спячку, но – нет. Клещи продолжают лютовать. Второй уже случай произошел на минувшей неделе в Академгородке. Оба раза жертвами клещей стали домашние питомцы. На выходных красноярка гуляла с собакой в районе ЖК «Орбита». После прогулки пса она тщательно осмотрела и обнаружила, что вместе с ним в дом проник неприятный «гость».

Нашествие клещей в декабре.Видео: ТВК

- Декабрь месяц. Сняла с собаки клеща, - говорит женщина, показывая, как паразит перекатывается на ладошке.

Эксперты регионального Роспотребнадзора не отрицают: даже в декабре поймать клеща случается. Тем более, что в этом году зима пока аномально теплая, и ни разу еще ядреные сибирские морозы не гостили в Красноярске. Клещи могли проснуться от потепления. Однако наверняка сказать, клещ ли это, а также заразен ли паразит, можно только после исследований в лаборатории. Так что животных после прогулки желательно детально осматривать, а заодно и самим быть аккуратнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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