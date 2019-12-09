Впервые в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»
Расписание:
19 декабря
• Открытие в честь и память святых Красноярской митрополии интерактивной выставки «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина.
• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».
• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»
20 декабря
• Открытие интерактивной выставки «Возрождение» аспирантки академии художеств Ольги Алиевой.
• Концерт-презентация музыкально-поэтического сборника стихов и колыбельных песен для детей и взрослых «Смотрит радуга с небес» Светланы Сибирской и Татьяны Ким.
21 декабря
• Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ».
• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».
22 декабря
• Открытие выставки в честь и память святых Красноярской митрополии «Сила и благодать: Владыки Сибири и Красноярья».
• Концертная программа духовных и патриотических песен.
• Концерт-презентация музыкально-поэтических сборников духовно-патриотических песен Светланы Сибирской при участии Ирины Шульгиной и фолк-группы «Енисеюшка».
23 декабря
• Открытие выставки – Галерея портретов-постеров «Династия Романовых» заслуженного художника РФ Константина Войнова.
• Музыкально-поэтическая программа «Под царской порфирой».
• Концертная программа «Поют Енисейские барды».
24 декабря
• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»
Выставка пройдет в МВДЦ «Сибирь», на ул. Авиаторов, 19
19–23 декабря с 10.00 до 19.00
24 декабря с 10.00 до 16.00
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU