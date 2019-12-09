2019-12-09T09:56:55+03:00
Общество

Впервые в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

Выставку приурочат к зимним двунадесятым праздникам Церкви — Рождеству Христову и Крещению Господню
Майя ЕРШОВА
Поделиться:
Монастыри и храмы предложат большой выбор подарков к праздникамМонастыри и храмы предложат большой выбор подарков к праздникамФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Расписание:

19 декабря

• Открытие в честь и память святых Красноярской митрополии интерактивной выставки «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина.

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

20 декабря

• Открытие интерактивной выставки «Возрождение» аспирантки академии художеств Ольги Алиевой.

• Концерт-презентация музыкально-поэтического сборника стихов и колыбельных песен для детей и взрослых «Смотрит радуга с небес» Светланы Сибирской и Татьяны Ким.

21 декабря

• Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ».

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

22 декабря

• Открытие выставки в честь и память святых Красноярской митрополии «Сила и благодать: Владыки Сибири и Красноярья».

• Концертная программа духовных и патриотических песен.

• Концерт-презентация музыкально-поэтических сборников духовно-патриотических песен Светланы Сибирской при участии Ирины Шульгиной и фолк-группы «Енисеюшка».

23 декабря

• Открытие выставки – Галерея портретов-постеров «Династия Романовых» заслуженного художника РФ Константина Войнова.

• Музыкально-поэтическая программа «Под царской порфирой».

• Концертная программа «Поют Енисейские барды».

24 декабря

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

Выставка пройдет в МВДЦ «Сибирь», на ул. Авиаторов, 19

19–23 декабря с 10.00 до 19.00

24 декабря с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расписание новогодних елок в Красноярске: куда пойти и когда открытие
Он «прослушивал» деревья. В «Шушенском бору» показали самого крупного красавца-дятла за «работой»
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Часть правобережья осталась без воды. Из-за коммунальной аварии затопило Свердловскую
Мэр рассказал, как готовится к Новому году правобережье Красноярска
15 минут на высоте. В Красноярске мужчина держал женщину за руки на балконе четвертого этажа
В Хакасии глава района попал под машину, спасая щенка
В Красноярске пройдёт новогодний книжный своп
Васю Пельменя отправили в нокаут одной пощечиной
В Красноярске объявлена «Зеленая пятница» со скидкой 90%
В Туве спасли от смерти раненого и замерзающего в тайге сборщика облепихи
В Красноярске женщина-водитель, у которой 21 штраф за нарушение ПДД, сбила девушку на пешеходном переходе
Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроет «Боярыня Морозова»
Красноярский «Енисей» обыграл архангельский «Водник»
В Хакасии имущество черного лесоруба продали, чтобы возместить ущерб государству
В Лесосибирске реанимобиль долго простоял на переезде из-за остановившегося поезда
В Красноярске в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад
Население задолжало «Красноярскэнергосбыту» более 806 миллионов рублей
Дело о скандальном кафе «Кантри» в центре Красноярска рассматривают заново
ДТП под Красноярском: в опрокинувшейся машине погибла молодая женщина
Спасатели предупредили о снежных лавинах на территории Красноярского края
Красноярцам рассказали о правильных шубах из натурального меха
В Красноярском крае нелегал попытался откупиться взяткой от полицейского
В Красноярском крае предприятия арктической зоны заявили 3 тысячи вакансий с высокой зарплатой
Авария в Красноярске с пятью пострадавшими: на Мира столкнулись «Нива» и «Фольксваген»