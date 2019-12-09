Впервые в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-09T09:56:55+03:00

Монастыри и храмы предложат большой выбор подарков к праздникам Фото: Мария ЛЕНЦ

Выставку приурочат к зимним двунадесятым праздникам Церкви — Рождеству Христову и Крещению Господню

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Расписание:

19 декабря

• Открытие в честь и память святых Красноярской митрополии интерактивной выставки «Свет фресок Дионисия» фотохудожника Юрия Холдина.

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

20 декабря

• Открытие интерактивной выставки «Возрождение» аспирантки академии художеств Ольги Алиевой.

• Концерт-презентация музыкально-поэтического сборника стихов и колыбельных песен для детей и взрослых «Смотрит радуга с небес» Светланы Сибирской и Татьяны Ким.

21 декабря

• Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ».

• Концерт-презентация фестивального аудиодиска «Сибирские купола».

22 декабря

• Открытие выставки в честь и память святых Красноярской митрополии «Сила и благодать: Владыки Сибири и Красноярья».

• Концертная программа духовных и патриотических песен.

• Концерт-презентация музыкально-поэтических сборников духовно-патриотических песен Светланы Сибирской при участии Ирины Шульгиной и фолк-группы «Енисеюшка».

23 декабря

• Открытие выставки – Галерея портретов-постеров «Династия Романовых» заслуженного художника РФ Константина Войнова.

• Музыкально-поэтическая программа «Под царской порфирой».

• Концертная программа «Поют Енисейские барды».

24 декабря

• Музыкально-поэтическая программа «С грядущим Рождеством!»

Выставка пройдет в МВДЦ «Сибирь», на ул. Авиаторов, 19

19–23 декабря с 10.00 до 19.00

24 декабря с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU