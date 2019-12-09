Расписание новогодних елок в Красноярске: куда пойти и когда открытие

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-09T09:49:16+03:00

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До Нового года рукой подать. Многие уже в предвкушении праздника, а больше всех - конечно же, дети. Ну, когда, когда же уже можно будет пойти на елку? Рассказываем, когда и где в Красноярске открываются елки. К слову, начнут работать они уже со следующей недели – одна за другой по всему городу зажгут свои огни. Первая откроется 17 декабря, в Свердловском районе (60 лет Октября). Начало праздника намечено на 18.00.

Уже 18 декабря - открытие елки в сквере Универсиады (Свердловская, 101). Елка заблистает также в 18.00. На следующий день, 19 декабря, состоится открытие елки в сквере «Уют» (Железнодорожников, 19). 20 декабря красноярцев ждут на открытии сразу пяти елок. В 15.00 - в Центральном парке; 17.30 -на площади Революции; 18.00 - на Менжинского, 18 (Железнодорожный район); 18.00 - на Каменке (Павлова, 21); 19.20 — елка на Театральной площади; 19.30 — в Солнечном (60 лет СССР, 17).

В скверах Паниковка и Космонавтов елки откроются 21 декабря. 23 декабря загорятся сразу елочки: 17.00 - в сквере Серебряный (Высотная, 15); 18ю00 —у ДК 1 Мая (Юности, 16); 18.30 —в парке Гагарина; 19.00 —в сквере Чернышевского (Березина). Еще три елки начнут работу 24 декабря – в Академгородке, на Калинина и в Торгашино.

Главная елка на Татышеве начнет работать 25 декабря. Напомним, это самая высокая в России елка – в 55 метров высотой. В этот же день откроется елка в Пашенном. Замыкает список елок открытие на Ломоносова, 29 – здесь елка зажжется 26 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU