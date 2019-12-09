Он «прослушивал» деревья. В «Шушенском бору» показали самого крупного красавца-дятла за «работой»
Редкого белоспинного дятла, самого крупного представителя этих птиц в нацпарке «Шушенский бор», удалось поймать прямо «за работой». Его обнаружили в Перовском лесничестве, рассказали «комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе нацпарка. Птичка для этих мест редкая, ведь в Перовском лесничестве в основном хвойные леса, а белоспинный дятел предпочитает селиться среди лиственных.
Березняки, где побольше здоровых и сильных деревьев, - вот его любимое место обитания. Тем не менее, редкая птичка попала в кадр. При этом дятел не просто работал – он напряженно «прослушивал» стволы деревьев, примерялся к коре, совершая по одному удару.
Дятел спасает деревья от паразитов Фото: Шушенский бор
- Насекомые, поражающие древесину, прогрызают в стволах небольшие полости — каверны, о которые звук часто преломляется, искажаясь, - рассказали специалисты «Шушенского бора». - По этим искажением дятел и находит свою пищу, добывая ее с ювелирной точностью. Этим он не только сокращает себе время работы, но и продлевает жизнь многим больным деревьям, нанося им минимальные повреждения и извлекая паразитов.
Вот такой красавчик и санитар леса.
ИСТОЧНИК KP.RU