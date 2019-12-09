2019-12-09T09:03:19+03:00
Дом. Семья

Он «прослушивал» деревья. В «Шушенском бору» показали самого крупного красавца-дятла за «работой»

Птицу обнаружили в Перовском лесничестве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Белоспинный дятел за работой Фото: Шушенский борБелоспинный дятел за работой Фото: Шушенский бор
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Редкого белоспинного дятла, самого крупного представителя этих птиц в нацпарке «Шушенский бор», удалось поймать прямо «за работой». Его обнаружили в Перовском лесничестве, рассказали «комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе нацпарка. Птичка для этих мест редкая, ведь в Перовском лесничестве в основном хвойные леса, а белоспинный дятел предпочитает селиться среди лиственных.

Березняки, где побольше здоровых и сильных деревьев, - вот его любимое место обитания. Тем не менее, редкая птичка попала в кадр. При этом дятел не просто работал – он напряженно «прослушивал» стволы деревьев, примерялся к коре, совершая по одному удару.

Дятел спасает деревья от паразитов Фото: Шушенский бор

Дятел спасает деревья от паразитов Фото: Шушенский бор

- Насекомые, поражающие древесину, прогрызают в стволах небольшие полости — каверны, о которые звук часто преломляется, искажаясь, - рассказали специалисты «Шушенского бора». - По этим искажением дятел и находит свою пищу, добывая ее с ювелирной точностью. Этим он не только сокращает себе время работы, но и продлевает жизнь многим больным деревьям, нанося им минимальные повреждения и извлекая паразитов.

Вот такой красавчик и санитар леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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