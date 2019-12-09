2019-12-09T07:36:39+03:00
Происшествия

Часть правобережья осталась без воды. Из-за коммунальной аварии затопило Свердловскую

Наледь с проезжей части уберут после ремонта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Илья ЗайцевФото: Илья Зайцев
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Жители Свердловской понедельник, 9 декабря, встретили среди луж. Из-за коммунальной аварии часть улицы была затоплена. Об инциденте сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев, к которому обратились люди. По словам Зайцева, вода затопила проезжую часть в районе Свердловской, 11/2

- Проинформировал администрацию Свердловского района о ситуации. По информации компании «КрасКом», аварийная бригада будет устранять утечку на сетях водоснабжения в районе Свердловской, 137, - отчитался депутат в своем Фейсбуке. - После ремонта трубопровода с проезжей части уберут наледь и сделают подсыпку.

Поскольку на аварийном участке идут ремонтные работы, холодной воды в прилегающих домах пока нет. Речь также о поселках Базаиха и Лалетино, Английский парк и фанпарке «Бобровый лог». Кроме того, водоснабжение приостановлено на Свердловской,10а, 10г/1, 10г/2, 10г стр.23, 30 и в переулках Промышленный и Уральский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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