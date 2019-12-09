2019-12-09T03:59:24+03:00
Общество

Мэр рассказал, как готовится к Новому году правобережье Красноярска

Правый берег тоже не отстает по украшениям
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Инстаграм Сергея ЕреминаФото: Инстаграм Сергея Еремина
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Подготовка к Новому году идет во всех районах Красноярска. Центр города уже украшен: владельцы кафе и магазинов празднично оформили свои витрины – здесь и елки, и новогодние шары, и забавные олени, и, конечно, миниатюрные Дед Мороз со Снегурочкой. Правобережье не отстает.

- Сверкающие нити гирлянд, завораживающие звезды, забавные снеговики - все это волшебство витрин правобережья, - пишет в своем Инстаграме мэр Красноярска Сергей Еремин. - А еще стильно наряженные елки, и даже сказочные деревенские повозки. Правый берег активно создает новогоднее настроение.

Напомним, что в минувшую пятницу, 6 декабря, рабочие завершили на Татышеве сборку самой высокой в России елки. Ее высота – 55 метров. Праздничное открытие пройдет 25 декабря – гостей ждет весела программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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