ДТП под Красноярском: в опрокинувшейся машине погибла молодая женщина

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-07T11:55:13+03:00

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Смертельная авария произошла под Красноярском, на автодороге Есаулово-Бархатово, накануне, 6 декабря. За рулем находился 37-летний житель Сосновоборска, в салоне – его семья, супруга и двое маленьких детей двух и трех лет. По каким-то причинам водитель не справился с управлением, «Тойоту» занесло в кювет, она опрокинулась и ударилась об электроопору.

В результате 36-летняя женщина скончалась от полученных травм на месте аварии. Малыши находились на заднем сидении в специальных детских креслах, это спасло им жизни. Самый маленький не пострадал, только сильно испугался. А вот у второго закрытый перелом ноги. Его и отца-водителя, который также получил травмы, госпитализировали в больницу.

Как сообщили в ГИБДД Березовского района, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем... правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU