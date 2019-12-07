Авария в Красноярске с пятью пострадавшими: на Мира столкнулись «Нива» и «Фольксваген»
Сегодня, 7 декабря, в центре Красноярска произошла авария с пострадавшими. Как рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск дежурный ГИБДД, около 8 часов утра на перекрестке проспекта Мира и улицы Вейнбаума столкнулись два автомобиля, «Нива» и «Фольсксваген». Пострадали пять человек – оба водителя, а также три пассажира иномарки. У всех ушибы и ссадины. Опасных для жизни травм, к счастью, нет.
Кто виноват в этой аварии, пока непонятно, спорят. На место выезжали сотрудники дорожной полиции, выясняли причины на месте. Однако, судя по характеру повреждений, можно предположить, что произошло лобовое столкновение. От удара «Нива» отлетела в стену дома, едва не задев крыльцо и витрины магазина.
Учитывая, что это утро субботнего дня, затора на этом участке дороге не было, добавили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU