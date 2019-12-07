2019-12-07T08:27:15+03:00
Общество

В Красноярском крае чиновник купил для нужд сельсовета автомобиль

Прокуратура оспорила
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае чиновник купил для нужд сельсовета автомобильВ Красноярском крае чиновник купил для нужд сельсовета автомобильФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава одного из сельсоветов в Уярском районе края приобрел для нужд муниципалитета новенький автомобиль «Шевролет Нива» за 753 тысячи рублей. Но прокуратура оспорила в суде такое решение. И причина не в самом факте приобретения машины и не в ее цене. Сама покупка была совершена с нарушениями.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, документы для проведения торгов были составлены таким способом, что под и требование подходил только один одна марка и один поставщик. То есть конкретно указал максимальную мощность, снаряженную массу, объем багажника, дорожный просвет, длину, высоту, ширину кузова, размер шин и так далее. А это является нарушением федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок».

В результате главу администрации оштрафовали на 10 тысяч рублей. Сделку признали недействительной. Машину пришлось вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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