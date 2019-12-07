В Красноярске возле здания мэрии на Вейнбаума демонтировали светофор
В Красноярске неподалеку от здания городской администрации, на улице Вейнбаума, демонтировали светофор. Теперь на перекрестке с Карла Маркса меняется движение в сторону правоповоротного шлюза. Об этом сообщает краевая ГИБДД.
На фото светофор обозначен зеленой стрелкой. Сегодня его уже нет, а в ближайшее время изменят разметку и установят знак 2.4 «Уступи дорогу» (с пометкой «Расстояние до объекта 30 метров»). Эти знаки установят предварительно перед правоповоротным шлюзом.
Также знаки «Уступи дорогу» появятся с двух сторон шлюза перед пересечением с улицей Карла Маркса согласно схеме. Таким образом, поворот с Вейнбаума становится нерегулируемым, а все автомобили с Вейнбаума должны уступать дорогу тем, кто движется по Карла Маркса.
Теперь о светофоре, который установлен через дорогу и на фото обозначен в оранжевом круге. Он также будет демонтирован в скором времени, надобность в нем отпала.
ИСТОЧНИК KP.RU