Следственный комитет заинтересовался отравлением снюсом двух школьников в Железногорске

СЕГОДНЯ 06:05 2019-12-07T06:05:08+03:00

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Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия попросил у прокуратуры передать материалы проверки по факту отравления двух школьников в Железногорске веществом под названием снюс.

Напомним, что 2 декабря два мальчика в возрасте 10 и 13 лет были доставлены в больницу с признаками сильнейшего отравления. Врачи целую ночь выхаживали пострадавших в реанимации. Придя в себя, они рассказали, что нашли на улице пакетики с веществом и попробовали его. В настоящее время этим делом занимается полиция.

- Учитывая большой общественный резонанс и то, что потерпевшиеи являются несовершеннолетними, следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия направили прокурору ходатайство о передаче материалов процессуальной проверки из органов полиции в региональный Следственный комитет, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что медики бьют тревогу: в последней декаде ноября посыпались обращения родителей с просьбой проверить детей на отравление снюсом. При таких темпах прогноз по краю угрожающий.

ИСТОЧНИК KP.RU