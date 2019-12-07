Архитектор Арэг Демирханов стал Почетным гражданином Красноярского края

СЕГОДНЯ 05:47 2019-12-07T05:47:13+03:00

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Архитектору Арэгу Демирханову присвоили звание Почетного гражданина Красноярского края. Церемония награждения состоялась накануне, в день празднования 85-летия Красноярского края. Напомним, что Арэг Саркисович внес огромный вклад в развитие краевого центра. Он проектировал застройку и благоустройство Театральной площади, здания городской администрации и гостиницы «Красноярск», Енисейского речного пароходства, комплекса площади Мира на Стрелке с концертными залами и Красноярским музейным центром и многое другое.

Он родился в 1932 году в Новосибирске в семье известного журналиста. В 1956 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. С 1964 года живет и работает в Красноярске.

- Cегодняшнее событие для меня большая радость. Я благодарен судьбе за возможность жить, трудиться и творить здесь, на красноярской земле, – сказал Арэг Демирханов в ответном слове.

Добавим, что первыми столь высокой награды в 2002 году были удостоены ученый-геолог Виктор Неволин и государственный и партийный деятель Павел Федирко. Арэг Демирханов стал 17-м почетным гражданином края.

ИСТОЧНИК KP.RU