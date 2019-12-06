2019-12-06T05:55:33+03:00
Общество

18-летний студент стал миллионным посетителем «Столбов» в Красноярске

Ему вручили приятный подарок - сертификат на проживание в гостевом домике
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Козлов Фото: пресс-служба нацпаркаАлександр Козлов Фото: пресс-служба нацпарка
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Количество посетителей Столбов в Красноярске перевалило за миллион, сообщает пресс-служба национального парка. А «миллионером» стал 18-летний студент политехнического техникума Александр Козлов. Родом Александр из Балахты, в Красноярске учится. Спросите, как определили, что именно Александр стал миллионным посетителем? Очень просто. Он направился в нацпарк через восточный вход. На Гранитном карьере его «сосчитала» электронная система - она учитывает всех посетителей. Так что все честно.

К слову, система учета работает здесь уже 4 года, с 2015-го. Сотрудники нацпарка все это время еженедельно снимали показания системы учета. И например, в 2018 году количество посетителей достигло 754 тысяч человек. На 1 декабря 2019 года Столбы посетило 958 тысяч 70 человек. Чем ближе к миллиону, тем все чаще снимали показания с приборов учета. И вот - победитель определен. Александру, кстати, вручили приятный приз - сертификат на проживание в гостевом домике в «Нарыме» и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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