2019-12-06T04:56:36+03:00
Дом. Семья

«Хозяин выкинул в подъезд, а люди - в трубу»: израненный кот Тимошка 3 дня выживал с переломами в шахте вентиляции

Его спасли, когда, казалось, это уже невозможно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тимоша Фото: соцсетиТимоша Фото: соцсети
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История некоторых домашних животных становится иллюстрацией человеческой жестокости. Кот Тимошка, например, - коренной красноярец, хлебнул от людей горя немало: и голод, и предательство хозяина. И чего похуже - Тимошу нелюди выкинули в вентиляционную трубу. Подманили лакомством, а потом швырнули с большой высоты. Тимка лежал там, в темноте вентиляционной шахты, с переломанными лапами и ушибами. Три дня. Без еды, воды и лекарств. Звал на помощь.

- Был у него дом и хозяин, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск зооволонтеры. -Когда кот вырос, начал метить. И хозяин вместо того, чтобы стерилизовать животное, выставил его в подъезд, - чтоб не портил обстановку. Кот остался жить в холодном подъезде рядом с родной дверью. Ходил на крышу ловить голубей, тем и питался. Сердобольная соседка периодически его подкармливала. Потом какие-то подонки скинули его в вентиляционную трубу, где он пролежал несколько дней израненный, без еды и воды. Когда кота, наконец, достали, он был чуть жив. Все та же соседка постелила ему на площадке тряпочку и потихоньку выходила его.

Все это время Тимошке искали дом. И он нашелся. Добрая девушка приютила бродягу. Но... прошло несколько месяцев под теплой крышей, и Тимоша вновь в поисках жилья. Хозяйка уезжает, а его с собой взять не может.

Закончатся ли скитания Тимохи - решать вам. Екатерина, тел.: 8 923 272 8974

ИСТОЧНИК KP.RU

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