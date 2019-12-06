В Красноярске ожидаются теплые и снежные выходные: до нуля градусов

СЕГОДНЯ 04:13 2019-12-06T08:20:02+03:00

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В начале месяца синоптики Среднесибирского УГМС предупреждали, что декабрь будет теплым - вплоть до плюсовых температур. Похоже, их прогноз сбывается с невероятной точностью: погода в Красноярске стоит не по-сибирски теплая. И наступающие выходные не станут исключением.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 6 декабря, днем ожидается до плюс 1-2 градусов, пасмурно, возможен небольшой снег. В субботу, 7 декабря, ночью - до минус 3, осадков не ожидается. Днем в субботу Красноярске немного разъяснится - до минус 1 градуса. В воскресенье, 8 декабря, днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов - самое время для прогулок на свежем воздухе. Ночью синоптики обещают до минус 2 и небольшой снег.

Поохолодание, по прогнозам метеорологов, начнется во второй декаде месяца. И будет довольно мягким. В связи с оттепелью ситуация на дорогах осложнилась - скользко. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU