2019-12-05T13:30:16+03:00
Общество

Назван средний размер взятки в Красноярском крае

В этом году он уменьшился
Ася ЖУКОВА
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Назван средний размер взятки в Красноярском крае.Назван средний размер взятки в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В МВД подсчитали средний размер взятки в Красноярском крае. Оказалось это 180 тысяч рублей, на 29 тысяч меньше, чем в прошлом году.

такие данные были озвучены в четверг, 5 декабря, в ходе совместной пресс-конференции начальника ГУ МВД по краю Александра Речицкого и прокурора края Михаила Савчина. На ней руководители ведомств рассказали о том, как борются с коррупциейв регионе.

По словам руководителя краевого главка Александра Речицкого, за 9 месяцев 2019 года было раскрыто 480 коррупционных преступлений. 103 преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления были пресечены.

Зафиксированы 69 фактов взяточничества, каждое четвертое - в крупном и особо крупном размере. Выявлено 112 коррупционеров, 201 уголовное дело направили в суд.

- Особое внимание уделяется выявлению фактов противоправной деятельности должностных лиц органов исполнительной власти, местного самоуправления и сельских поселений, которые, ставя свои интересы выше государственных, наносят значительный ущерб как бюджетам муниципальных образований, так и в целом экономике Красноярского края, - отметил начальника ГУ МВД по краю.

Работа по пресечению коррупционных проявлений останется на особом контроле главка МВД и в следующем году, заверил Александр Речицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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