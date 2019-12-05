Бесплатный шаттл между корпусами запускают для студентов СФУ с понедельника

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-05T13:11:29+03:00

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Для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске с понедельника, 10 декабря, начнет курсировать бесплатный шаттл. Об этом сообщил в Твиттере учебного заведения.

Автобус будет ходить между остановками СФУ, Военный институт и Студгородок – смотрим маршрут на схеме. А, чтобы уехать, нужно показать студенческий билет, зачетку или удостоверение сотрудника.

Смотрим маршрут на схеме. Фото: Твиттер СФУ.

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Территорию кампуса СФУ снова открыли для всех красноярцев. А заодно сообщили, когда демонтируют забор. Напомним, ограждение установили перед Универсиадой. Ну а после Игр решили не убирать: на это у СФУ не было средств. Между тем забор вокруг кампуса доставлял студентам и сотрудникам неудобства. Чтобы попасть на территорию, надо было пройти через два КПП. Впрочем, новый и.о.ректора Максим Румянцев пообещал - вопрос решим.

И, как видно, сдержал слово. Теперь вход свободен, предъявлять студенческий билет, удостоверение или паспорт уже не нужно. Также можно оставлять машины на парковках перед корпусами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU