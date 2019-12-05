СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-05T12:46:08+03:00

Спасибо, что не красный! Дети отключили зеленый сигнал семафора на железной дороге в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Трое школьников отключили зеленый сигнал семафора на железнодорожной станции Кошурниково в Красноярском крае. Об этом рассказали сотрудники направления по связям со СМИ Абаканского линейного отдела ЛО МВД России по СФО.

В один из дней работники станции заметили неладное: семафор на одном из запасных путей постоянно показывал «занято». Вызвали транспортных полицейских и те обнаружили: кто-то повредил кабели системы железнодорожной сигнализации и вскрыл распределительный шкаф.

Дети влезли в опасную зону и повредили кабели. Фото: Абаканского линейного отдела ЛО МВД России по СФО.

Позже выяснилось: это местные школьники девяти, одиннадцати и пятнадцати лет. Они признались: влезли в опасную зону и испортили оборудование из любопытства. Рабочим пришлось все налаживать, ущерб был больше 12 тысяч рублей.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Протоколы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU