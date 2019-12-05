2019-12-05T11:09:40+03:00
Общество

На новогоднюю елку мэра Красноярска теперь можно попасть только через Инстаграм

Школьники должны снять видеоролики и залить в соцсеть [видео]
Ася ЖУКОВА
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На новогоднюю елку мэра Красноярска можно попасть только через Инстаграм.На новогоднюю елку мэра Красноярска можно попасть только через Инстаграм.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На новогодний утренник главы Красноярска теперь набирают через Инстаграм. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Приглашения готовят для полутора тысяч учеников четвертых классов. Причем появились новые правила. Теперь список формирует не педагог – заявить о себе должен сам участник. Для этого ему надо снять новогодний ролик и разместить в Инстаграме с хэштэгами #всенаелку2019 #elka_krsk #krasobr.

Как попасть на елку мэра Красноярска? Теперь только через инстаграм. . Видео: Гимназия №5

Сейчас уже залито около ста поздравлений. Приглашения достанутся победителям и их родителям. Ну а классы, которым удастся снять самые интересные ролики, получат на представление интерактивные пригласительные.

КОНКРЕТНО

Шоу намечено на 18 декабря, оно пройдет в ледовом дворце «Кристалл Арена». Посетителей ждет интерактивная новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Это ледовое представление от выпускников Федерации фигурного катания, в котором участвуют 200 красноярских детей-спортсменов.

И, конечно, новогодние утренники устроят во всех школах. И каждому ученику начальных классов (а это больше 55 тысяч ребят) вручат сладкий подарок от главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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