На новогоднюю елку мэра Красноярска теперь можно попасть только через Инстаграм

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-05T11:09:40+03:00

На новогоднюю елку мэра Красноярска можно попасть только через Инстаграм. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На новогодний утренник главы Красноярска теперь набирают через Инстаграм. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Приглашения готовят для полутора тысяч учеников четвертых классов. Причем появились новые правила. Теперь список формирует не педагог – заявить о себе должен сам участник. Для этого ему надо снять новогодний ролик и разместить в Инстаграме с хэштэгами #всенаелку2019 #elka_krsk #krasobr.

Как попасть на елку мэра Красноярска? Теперь только через инстаграм. . Видео: Гимназия №5

Сейчас уже залито около ста поздравлений. Приглашения достанутся победителям и их родителям. Ну а классы, которым удастся снять самые интересные ролики, получат на представление интерактивные пригласительные.

КОНКРЕТНО

Шоу намечено на 18 декабря, оно пройдет в ледовом дворце «Кристалл Арена». Посетителей ждет интерактивная новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Это ледовое представление от выпускников Федерации фигурного катания, в котором участвуют 200 красноярских детей-спортсменов.

И, конечно, новогодние утренники устроят во всех школах. И каждому ученику начальных классов (а это больше 55 тысяч ребят) вручат сладкий подарок от главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU