На новогоднюю елку мэра Красноярска теперь можно попасть только через Инстаграм
На новогодний утренник главы Красноярска теперь набирают через Инстаграм. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Приглашения готовят для полутора тысяч учеников четвертых классов. Причем появились новые правила. Теперь список формирует не педагог – заявить о себе должен сам участник. Для этого ему надо снять новогодний ролик и разместить в Инстаграме с хэштэгами #всенаелку2019 #elka_krsk #krasobr.
Как попасть на елку мэра Красноярска? Теперь только через инстаграм. . Видео: Гимназия №5
Сейчас уже залито около ста поздравлений. Приглашения достанутся победителям и их родителям. Ну а классы, которым удастся снять самые интересные ролики, получат на представление интерактивные пригласительные.
КОНКРЕТНО
Шоу намечено на 18 декабря, оно пройдет в ледовом дворце «Кристалл Арена». Посетителей ждет интерактивная новогодняя сказка «Двенадцать месяцев». Это ледовое представление от выпускников Федерации фигурного катания, в котором участвуют 200 красноярских детей-спортсменов.
И, конечно, новогодние утренники устроят во всех школах. И каждому ученику начальных классов (а это больше 55 тысяч ребят) вручат сладкий подарок от главы города.
ИСТОЧНИК KP.RU