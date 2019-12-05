Фейерверк с крыши мэрии покажут красноярцам

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-05T10:11:42+03:00

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Красноярцы смогут увидеть праздничный фейерверк с крыши городской администрации. Об этом сообщили в ее официальном паблике в сооцсетях.

20 декабря на крыше мэрии будет первая экскурсия. Кто не помнит, это идея главы Красноярска Сергея Еремина. Участники своими глазами увидят фейерверк с такого ракурса, полюбуются на город с высоты, сделают свои снимки. А еще получат карточки от профессионального фотографа.

КОНКРЕТНО

Как поучаствовать?

Заходим на страницу @prima_tv в инстаграм и заявляем о себе на конкурсе. 10 победителям достанутся парные приглашения. Их имена станут известны 16 декабря.

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В понедельник, 2 декабря, новогоднее дерево, чья высота 46 метров, «обзавелось» макушкой и гирляндой. А совсем скоро рядом появится ледовый городок со скульптурами и огромной горкой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU