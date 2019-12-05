2019-12-05T10:11:42+03:00
Общество

Фейерверк с крыши мэрии покажут красноярцам

Как попасть на экскурсию?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Фейерверк с крыши мэрии покажут красноярцам. Фото: Антон Петров, официальный паблик мэрии в соцсетях.Фейерверк с крыши мэрии покажут красноярцам. Фото: Антон Петров, официальный паблик мэрии в соцсетях.
Изменить размер текста:

Красноярцы смогут увидеть праздничный фейерверк с крыши городской администрации. Об этом сообщили в ее официальном паблике в сооцсетях.

20 декабря на крыше мэрии будет первая экскурсия. Кто не помнит, это идея главы Красноярска Сергея Еремина. Участники своими глазами увидят фейерверк с такого ракурса, полюбуются на город с высоты, сделают свои снимки. А еще получат карточки от профессионального фотографа.

КОНКРЕТНО

Как поучаствовать?

Заходим на страницу @prima_tv в инстаграм и заявляем о себе на конкурсе. 10 победителям достанутся парные приглашения. Их имена станут известны 16 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

46-метровую елку собрали на Театральной площади Красноярска

Закончен монтаж одной из самых больших и эффектных елок Красноярска - на Театральной площади. Ее открытие намечено на 20 декабря, сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

В понедельник, 2 декабря, новогоднее дерево, чья высота 46 метров, «обзавелось» макушкой и гирляндой. А совсем скоро рядом появится ледовый городок со скульптурами и огромной горкой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24