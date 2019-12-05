Резкое потепление до +2 накроет Красноярск завтра

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-05T09:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярск идет резкое потепление - до плюс 2 градусов! А вместе с ним и сильный порывистый ветер, предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.

Сейчас в городе минус 6, ночью минус 13, а уже в пятницу от нуля до плюс двух. То есть перепад составит 15 градусов! Понятно, такие температурные качели – серьезное испытание для метеочувствительных людей. Их просят быть особенно внимательными к своему состоянию. Кроме резкого потепления, в Красноярск нагрянет ветер. Днем его скорость может равняться 5-10 метрам в секунду, ночью возможны порывы до 15-18.

Что касается края, в центральных и южных районах будет такой же сильный ветер, на дорогах гололедица. На юге Таймыра – метель, с ветром в 17-22 метра в секунду. В Туруханском районе и Эвенкии - местами сильный снег, и тоже ветер, 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU