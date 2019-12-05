Икорная королева. Бизнес-леди сбывала контрафактную осетрину в аэропорту Красноярска

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-05T09:09:53+03:00

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Десятки тушек, сотни банок черной икры… Предпринимательница из Красноярска организовала в аэропорту канал сбыта контрафактной осетрины, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Деликатесами и икрой из краснокнижной рыбы торговали в открытую, сразу в нескольких точках. Оборот приличный: только изъято было 80 рыбин (больше 400 килограммов) и 130 банок икры (почти на 50 кило). А сколько продано! Ущерб – установленный – составил свыше 760 тысяч рублей.

Как оказалось, это был бизнес 42-летней предпринимательницы. Она наняла двоих браконьеров в поселке Бахта Туруханского района для добычи рыбы. Тушки и икру доставлял в Красноярск другой подельник, он работал на пассажирском теплоходе. А хранил в специально оборудованном холодильнике еще один.Так что все было поставлено серьезно.

На пятерых членов группы завели уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». На имущество обвиняемых наложили арест. Дело икорной королевы и ее пособников отправили на рассмотрение в Емельяновский районный суд Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU