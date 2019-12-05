2019-12-05T08:29:58+03:00
Происшествия

Распылил дезодорант и чиркнул спичкой. Ревнивец ради мести возлюбленной поджег ее квартиру

Скоро суд, мужчине светит до 5 лет
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске ревнивец ради мести возлюбленной поджег ее квартиру.В Красноярске ревнивец ради мести возлюбленной поджег ее квартиру.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 27-летний мужчина решил отомстить сожительнице и поджег ее квартиру. В итоге попал под уголовное дело и может сесть на пять лет, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В июле нынешнего года полыхнула квартира в одной из многоэтажек Свердловского района. После того, как пожарные потушили огонь, дознаватели определили: это был поджог. Хозяйка квартиры, женщина 26 лет, пострадала почти на полмиллиона.

Вскоре выяснилось: квартиру подпалил ее сожитель (у которого, кстати, уже имеется судимость). Когда подозреваемого задержали, он поведал: поругался с подругой. Она попросила его съехать из ее квартиры, а сама ушла на работу. От ревности и обиды решил отомстить. Распылил дезодорант и чиркнул спичкой, тут же загорелись диван и вещи.

На мужчину завели уголовное дело по признакам статьи «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога». Материалы уже направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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